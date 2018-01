For forfatter Merete Pryds Helle er det at give den største dyd i livet. Det, hun fortryder mest, er, at hun ikke har fået flere børn

Hvad er lykke?

En dråbe af tid, der skinner helt gyldent; den dråbe falder som regel, når jeg er sammen med de mennesker, jeg holder virkelig meget af.

Hvad er en god gerning?

At turde gå ind i en voldelig konflikt mellem mennesker, man ikke kender, for eksempel på gaden.