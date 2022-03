Jens Galschiøt opstiller skamstøtte i Budapest

Omkring klokken 12 onsdag vil den danske kunstner Jens Galschiøt indvie en model af den skamstøtte, der er blevet fjernet fra et universitet i Hongkong, i Ungarns hovedstad, Budapest.

- Jeg er inviteret af Budapests borgmester til at stille en skulptur op, der hedder "Pillar of Shame" (på dansk Skammens Søjle, red.), siger han.

Skulpturen skal stilles op som protest mod et kinesisk universitet, der skal bygges i Budapest.

Universitetet kommer ifølge BBC til at koste 1,8 milliarder dollar. Det er ifølge BBC flere penge, end den ungarske regering brugte på videregående uddannelser i 2019.

En del af pengene er lånt af en kinesisk bank.

I sommer gik flere tusinde ungarere på gaden for at protestere mod planerne om at lave universitetet.

Skamstøtten er en model af den, der stod på et universitet i Hongkong. Den blev fjernet fra universitetet i december sidste år.

Skulpturen, der stod i Hongkong, var otte meter høj.

Den forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden og er opført til minde for ofre under protesterne på Tiananmen-pladsen i Beijing - også kendt som Den Himmelske Freds Plads - i 1989.

Den skulptur, der stilles op i Budapest onsdag, måler i alt fem meter, fortæller Jens Galschiøt.

- Det er en meget voldsom skulptur, som er meget kendt, fordi den er et slags dødsmonument over en forbrydelse, der er sket, siger han.

Jens Galschiøt forklarer, at skulpturen er en del af en bevægelse mod Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

- Det er en kamp om demokratiet, som foregår i Ungarn. Her er den centreret omkring uddannelsespolitikken, så det er en meget vigtig handling - både i forhold til EU og alle mulige andre, siger han.

Borgmesteren i Budapest, Gergely Karacsony, er også imod universitetet. Ifølge BBC har han navngivet flere veje i det område, hvor universitet skal være, efter ofre for Kinas brud på menneskerettigheder.

Der er eksempelvis veje, der hedder Free Hongkong Road og Dalai Lama Street.

