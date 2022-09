Jens-Martin Eriksen udkommer med mesterlig prosa

Jens-Martin Eriksen har skrevet en smuk roman om livet som dreng i datidens Aalborg. Når man har læst færdig, sidder man tilbage med en skøn frustration over, at det allerede er slut

Det er ikke let at sammenfatte læsoplevelsen af Jens-Martin Eriksens nye roman, der udkommer tirsdag. Der er så mange skønne aspekter, man får trang til at fremhæve.

Fortællingens primære fokus er en drengs opvækst i Aalborg. Man møder ham som en lille skoledreng og følger ham videre i de afgørende teenageår. Alt i romanens verden er sanset af drengen, der på et senere tidspunkt i sit liv tilbageskuende beretter om sin barndom, som udspillede sig dengang, da børn blev fysisk afstraffet i skolerne, og Nordkraft endnu var et elektricitetsværk.