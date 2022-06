Vores kultur idealiserer ungdommen, og vi risikerer dermed at overse betydningen af at knytte sig til noget. Det mener den dansk-norske instruktør Joachim Trier, biografaktuel med den stærkt roste film ”Verdens værste menneske”

Det er efterhånden en gammel filosofisk sandhed, at mennesket er dømt til at være frit. For med det frie valg følger også angst, fordi man så selv står med ansvaret for at opbygge sin egen og andres lykke.

Det er også sagens kerne for hovedpersonen Julie i den dansk-norske filminstruktør og manuskriptforfatter Joachim Triers nye og anmelderroste film ”Verdens værste menneske”.