Jødiske filmfolk protesterer: Nye Oscar-regler er “gennemsyret af antisemitisme”

Oscar-statuetten har forgyldt filmbranchens bedste produktioner siden 1929, men fra i år er der en markant ændring på programmet – og ændringen har fået 260 jødiske Hollywood-personer til at protestere i et åbent brev.

Blandt underskrivere på brevet finder man skuespilleren David Schwimmer, der er kendt fra den populære tv-komedie "Venner", skuespiller Debra Messing, der har medvirket i tv-serier som "Seinfeld" og "Will & Grace", samt Julianna Margulies, der er kendt fra serien "Skadestuen" og den aktuelle "The Good Wife".

For at komme beskyldninger om manglende mangfoldighed til livs, har det amerikanske filmakademi, der er kendt for at uddele de berømte Oscar-statuetter, indført såkaldte mangfoldigheds-standarder eller retningslinjer. Det betyder, at hvis en film skal kunne kvalificere sig til den ypperste pris for årets film, skal mindst én skuespiller i en væsentlig rolle tilhøre en underrepræsenteret gruppe.

Det indbefatter lgbt-personer, personer med kognitive eller fysiske handicap og en underrepræsenteret etnisk gruppe, som for eksempel afroamerikanere eller personer med asiatiske eller latinamerikanske rødder, samt indfødte amerikanere. Det skriver The New York Times.

Men blandt akademiets liste over underrepræsenterede grupper kan man ikke finde jøder, og det har fået skuespillere og instruktører med jødisk ophav op af stolen. Man glemmer nemlig at anerkende, at jøder ikke bare er en religiøs, men også en etnisk gruppe, skriver de jødiske filmfolk i det åbne bred.

I alt har 260 personer underskrevet et åbent brev, som kritiserer retningslinjerne. I brevet, som er organiseret af gruppen "Jew in the City", står der blandt andet, at listen over underrepræsenterede grupper “udelukker jøder”, og at den er både “gennemsyret af og misforstår antisemitisme”:

“Fraværet af jøder (...) antyder, at jøder er overrepræsenterede i film, hvilket simpelthen ikke er sandt,” står der i brevet, som fortsætter:

“Det udvisker det jødiske folk og fastholder myter om jødisk hvidhed, magt, og at racisme mod jøder ikke er et stort problem, eller at det hører fortiden til.”

Brevet henviser også til jøders situation efter angrebet på Israel den 7. oktober sidste år. Blandt andet det faktum at antallet af antisemitiske hændelser er steget på verdensplan, hvilket understøttes af undersøgelser – også her i Danmark, som man tidligere har kunnet læse i Kristeligt Dagblad.

The New York Times har bedt Oscar-akademiet om en reaktion på det åbne brev, men akademiet har ikke ønsket at kommentere.