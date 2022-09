Jørgen Leth og Andreas Koefoed vinder filmpris i Venedig

De to instruktører har vundet en pris for deres film "Music for Black Pigeons" om jazzmusikeren Jacob Bro.

Instruktørerne Jørgen Leth og Andreas Koefoed har vundet en pris ved filmfestivalen i Venedig. Prisen har de fået for deres fælles film "Music for Black Pigeons".

Filmen følger blandt andre jazzmusikeren Jakob bro og flere andre jazzmusikere. De to instruktører var slet ikke klar over, at de kunne vinde en pris. Det fortæller Andreas Koefoed.

- Vi vidste slet ikke, at vi kunne vinde en pris, fordi vi havde fået at vide, at vi var uden for konkurrence. Så vi vidste slet ikke, at det var en mulighed.

- Det er en pris, der er stiftet for at ære film, der portrætterer eller omhandler kunst, siger han. Det er organisationen Musa, der står bag prisen.

Filmen blev vist i Venedig i tirsdags i et udsolgt Sala Grande, hvor der er plads til cirka 1200 mennesker. Efter filmen modtog de to instruktører stående klapsalver, længe efter at filmen var færdig.

- Samtidig var der nærmest et himmelsk lys, der faldt ned på Jørgen (Leth red.). Og det var utrolig stærkt og en vild oplevelse, fortæller Andreas Koefoed.

- Det var som om, de hyldede både filmen og de musikere, der er med, hvor flere af dem har forladt denne verden i den tid, hvor vi har filmet.

Instruktørerne rejste hjem til Danmark onsdag. Derfor kan de ikke være med til at modtage prisen ved overrækkelsen, der finder sted torsdag klokken 16.30.

For Andreas Koefoed har det været en meget stor oplevelse at lave en film med Jørgen Leth. Han var nemlig en af grundene til, at han selv begyndte at lave film.

Det er blandt andet Leths poesi og minimalisme, der har inspireret Andreas Koefoed, når han selv har lavet film.

- Det, at vi har mødtes og lavet en film, det spejler det, der sker i filmen, hvor Jakob Bro møder en række ældre musikere og laver noget med dem.

- Altså det der med, at man går ind i et samarbejde og skaber en slags symbiose og et fælles sprog sammen, uden at man helt præcist kan sætte ord på, hvad det betyder. Det er foregået både bagved og foran kameraet, siger han.

"Music for Black Pigeons" har dansk premiere den 26. januar næste år.

/ritzau/