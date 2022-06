Johnny Depp: Nævningetinget har givet mig mit liv tilbage

Johnny Depp har omsider fået sit liv tilbage, efter at et nævningeting onsdag har givet ham medhold i et søgsmål mod sin ekskone Amber Heard.

Det konstaterer den amerikanske skuespiller selv i et opslag på Instagram.

- Efter seks år har nævningetinget givet mig mit liv tilbage, skriver han.

Nævningetinget i Fairfax nær den amerikanske hovedstad, Washington D.C., fandt det bevist, at Amber Heard har ærekrænket sin eksmand. Hun skal betale 15 millioner dollar - godt 104 millioner kroner - i erstatning.

Mens Depp har fået medhold i sit søgsmål mod Heard, har nævningetinget besluttet, at den 36-årige skuespillerinde skal tildeles to millioner dollar i et kontrasøgsmål, hun har rejst mod Depp.

- Fra begyndelsen har formålet med denne sag været at afsløre sandheden - uanset udfaldet, skriver Johnny Depp på Instagram.

- At fortælle sandheden var noget, jeg skyldte mine børn og alle de, der har fastholdt deres støtte til mig. Det giver mig fred i sindet at vide, at jeg endelig har gjort det.

Afgørelserne er truffet onsdag lokal tid efter et langstrakt forløb. Retssagen har varet i seks uger.

Det var Johnny Depp, der først sagsøgte sin ekskone for 50 millioner dollar og anklagede hende for injurier.

Årsagen var, at hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet vold i hjemmet.

Amber Heard nævnte ikke Johnny Depps navn i klummen, der blev bragt i avisen The Washington Post.

Hun sagsøgte efterfølgende Depp for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.

I en udtalelse giver Amber Heard udtryk for stor skuffelse. Hun fortæller, at hun er "knust" over resultatet - også over de konsekvenser, som kendelsen ifølge hende kan få for andre kvinder.

- Den skuffelse, jeg føler i dag, kan ikke beskrives med ord, udtaler hun i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er knust over, at selv et bjerg af beviser stadig ikke var nok til at stå op imod min eksmands uforholdsmæssige store magt, indflydelse og dominans.

Amber Heard fortæller videre, at hun er "endnu mere skuffet over, hvad denne dom betyder for andre kvinder".

- Det er et tilbageslag. Det sætter idéen om, at vold mod kvinder skal tages alvorligt, tilbage, udtaler hun.

Johnny Depp og Amber Heard blev skilt i 2017 efter mindre end to års ægteskab.

/ritzau/