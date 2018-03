Johnny Depp skal spille guitar på plænen i Tivoli

Blandt navnene i årets række af Fredagsrock i Tivoli er skuespilleren Johnny Depp i The Hollywood Vampires.

Når Tivoli fra april starter sine traditionsrige fredagskoncerter på scenen på Plænen, er der lagt op til alt fra danske topnavne til internationale stjerner.

Blandt de mere utraditionelle bookinger er skuespilleren Johnny Depp, der spiller guitar i bandet The Hollywood Vampires.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Tivoli, der i år kan fejre 175-års jubilæum.

- Programmet i år har en bredde og en tyngde, der er en jubilæumssæson værdig.

- Københavnere og andre besøgende kan glæde sig til et stærkt program, der byder på både nye og veletablerede navne fra den danske musikscene krydret med et par udenlandske perler, siger Nikolaj Koppel, der er underdirektør for kultur i Tivoli, i meddelelsen.

Det er den danske sanger Christopher, som fredag den 13. april tager hul på årets musikalske program, der afsluttes fredag den 21. september med sangerne Søren Huss og Carl Emil Petersen.

I år indeholder programmet mere end ti dobbeltkoncerter, og blandt andet Peter Sommer og gruppen Gangway skal dele scenen, ligesom Kesi og Hugo Helmig også skal optræde til en dobbeltkoncert.

Også navne som Magtens Korridorer, Mew, Michael Falch, Kim Larsen, Burhan G, Lis Sørensen og Scarlet Pleasure er booket.

Som noget nyt har Tivoli fået tilladelse til at hæve lydniveauet ved koncerterne. Et for lavt lydniveau har været blandt publikums kritikpunkter ved flere af de sidste års Fredagsrock-koncerter.

Vil publikum i fremtiden være sikker på at få den gode lyd helt oppe foran scenen, kan de også købe billetter til et afspærret område foran scenen til enkelte af de store Fredagsrock-koncerter, fremgår det af meddelelsen.

Tivoli har endnu til gode at afsløre to af septembers navne. Afsløringen af de to sidste koncertnavne kommer senere, skriver Tivoli.

/ritzau/