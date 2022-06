Johnny Depp skal være gæstestjerne ved danske koncerter

En af den seneste tids mest omtalte skuespillere - amerikanske Johnny Depp - kommer snart til Danmark.

Depp, der også gør sig som musiker, skal således optræde som special guest ved guitaristen Jeff Becks koncert i Randers 29. juni. Han spiller også i Amager Bio 28. juni ifølge B.T.

Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef på spillestedet Værket i Randers torsdag eftermiddag, bekræfter nyheden.

- Jeg fik en mail for en time siden om, at du nu kan tilføje Johnny Depp som special guest, siger Rørsted og kalder det en "stor og meget positiv overraskelse".

Den seneste tids overskrifter om Depp har dog være knap så positive.

Ganske vist fik han onsdag medhold i en sag mellem ham og hans tidligere hustru Amber Heard. Men under injuriesagen har de to skuespilleres gensidige beskyldninger om vold fyldt meget i verdenspressen.

Onsdag fastslog et nævningeting, at Heard har ærekrænket Depp og nu skal betale 15 millioner dollar i erstatning. Heard skal dog også tildeles to millioner dollar i et kontrasøgsmål, hun har rejst mod Depp.

Depp var ikke til stede i forbindelse med dommen.

Han er de seneste dage blevet set optræde med Jeff Beck i Storbritannien, og det makkerskab fortsætter i den kommende tid altså blandt andet i Danmark.

Opmærksomheden omkring Depp i forbindelse med retssagen er ikke noget, som bekymrer Mikael Qvist Rørsted.

- For os at se gør det ham mere aktuel, for han har jo været i aviser og sladderpressen på den baggrund, siger musik- og teaterchefen.

- Men vi noterede os også, at han dukkede op som uannonceret special guest i weekenden i London, og jeg har været inde og se de fem numre, de spiller sammen. Der ser han ud som om, at nu skal han ud og have det sjovt efter en lang retssag, og det vil vi gerne sørge for, at han får i Randers.

Depp optræder i øvrigt i Oslo i Norge 24. juni, skriver det norske medie VG.

Det var Johnny Depp, der først sagsøgte sin ekskone for 50 millioner dollar og anklagede hende for injurier.

Årsagen er, at hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet mishandling i hjemmet. Hun nævnte ikke Depps navn.

Heard sagsøgte efterfølgende sin eksmand Depp for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.

Parret blev skilt i 2017 efter mindre end to års ægteskab.

/ritzau/