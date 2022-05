Johnny Depps advokater indkalder Kate Moss som vidne

Den britiske model Kate Moss ventes onsdag at vidne i den igangværende retssag mellem skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard.

Det skriver det britiske medie BBC og nyhedsbureauet AFP.

Moss og Depp var kærester i en årrække i 1990'erne.

Moss er blevet indkaldt som vidne af Depps advokater, efter at Heard nævnte hende tidligere i sagen. Fra vidneskranken henviste Amber Heard til meldinger om, at Depp engang skulle have skubbet Kate Moss ned ad en trappe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kate Moss ventes at vidne gennem en videoforbindelse onsdag.

I den højt profilerede retssag er Amber Heard sagsøgt for 50 millioner dollar af eksmanden Johnny Depp for injurier. Heard har samtidig sagsøgt Depp for det dobbelte beløb for at kalde hende en løgner.

Sagens dommer, Penney Azcarata, har planlagt de afsluttende bemærkninger til at finde sted fredag. Herefter skal juryen votere.

BBC skriver tirsdag, at Heards advokater angiveligt har skiftet mening og valgt, at de ikke vil indkalde Johnny Depp som vidne.

Heard, der blandt andet er kendt for sin rolle i filmen "Aquaman", har tidligere under retssagen anklaget Johnny Depp for at være voldelig. Det afviste Johnny Depp, da han var i vidneskranken før Heard.

58-årige Johnny Depp, der engang var blandt de største filmstjerner i Hollywood, har sagt, at retssagen har kostet ham "alt".

En ny "Pirates of the Caribbean"-film er blevet sat på pause, og filmserien "Fantastiske skabninger" har fundet en erstatning for skuespilleren.

For under to år siden tabte Depp en sag mod den britiske tabloidavis The Sun. Avisen havde kaldt ham en "wife beater" (en der slår sin hustru, red.).

Under en retssag i London blev det afgjort, at han flere gange havde overfaldet Amber Heard og fået hende til at frygte for sit liv.

/ritzau/