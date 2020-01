Joker fører an med flest nomineringer til britisk filmpris

Filmen "Joker" er blandt andet nomineret for bedste film og bedste hovedrolle ved årets Bafta-prisuddeling.

Filmen "Joker" fører an med flest nomineringer til dette års Bafta-prisuddeling.

I alt er "Joker" nomineret til 11 priser, herunder for bedste film og for bedste hovedrolle. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Bafta.

Filmene "The Irishman" og "Once Upon a Time in Hollywood" er begge nomineret til ti priser, mens filmen "1917" er nomineret til ni.

Ingen danske film, skuespillere eller instruktører er nomineret til nogen priser.

Dette års Bafta-prisuddeling finder sted i London 2. februar.

Bafta står for the British Academy of Film and Television Arts. Det er en uafhængig organisation, der "støtter, udvikler og promoverer kunstarten inden for levende billeder".

Bafta er en af de mest prestigefyldte filmpriser i Storbritannien og kaldes ofte den britiske lillebror til den amerikanske Oscar.

/ritzau/