Jon Stephensen: Det er min stemme på lydfil om underskrift

Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, siger fredag i radioprogrammet "Det Blå Hjørne" på Radio4, at det er hans stemme, man hører på en lydfil, hvor en underskrift angiveligt bliver forfalsket.

- Det er mig, man hører. Hvordan denne lydfil er strukket sammen, det ved jeg ikke, siger han.

Jon Stephensen afviser i samme øjemed at have forfalsket en underskrift som teaterchef.

- Jeg sender samme dag en mail til Frederiksberg Kommune om, at de må vente nogle dage på at få dette dokument, da der er nogle underskrifter, der mangler.

- Hvorfor pokker skulle jeg så et øjeblik før sidde og gøre det her? Det giver ingen mening, siger han i "Det Blå Hjørne".

En medarbejder på teatret Aveny-T var angiveligt til stede og overværede efter eget udsagn den daværende teaterchef forfalske et bestyrelsesmedlems underskrift på et dokument i 2017.

Det har medarbejderen fortalt til Dagbladet Børsen. Vedkommende optræder anonymt, men avisen kender hans identitet.

Vedkommende har indvilget i at vidne under strafansvar, hvis sagen om underskriften ender i retten

Hændelsen fandt ifølge kilden sted i et forrum til teaterchefens kontor i juni 2017. Underskriften, som skulle forestille at tilhøre bestyrelsesmedlem Jakob Høyer, blev sat på et dokument til Erhvervsstyrelsen.

- Teatret er under ombygning. Vi er lukket ned, så Jon og jeg sidder alene på kontoret. Der kommer så en mail fra kommunen, som rykker på at få det her dokument underskrevet og indleveret.

- Jon har været småirriteret over, at Jakob Høyer ikke kom til bestyrelsesmøderne, så dokumentet ikke var færdigunderskrevet.

- Pludselig vælger han så selv at skrive under for Jakob Høyer, har whistlebloweren sagt til Dagbladet Børsen.

Ved hændelsen optog den anonyme medarbejder angiveligt en lydoptagelse, som Børsen tidligere har offentliggjort på sin hjemmeside. Først i en kort version og senere i den fulde version.

Her kan man høre en person, der lyder som Jon Stephensen, sige "Jakob Høyer". Herefter lyder det, som om der bliver skrevet på et stykke papir.

Til sidst bliver der sagt: "Det ser meget godt ud, ikke?"

Jon Stephensen bliver af værten i "Det Blå Hjørne", Casper Dall, spurgt om, hvorvidt han tænker, at lydfilen er manipuleret eller sat sammen.

- Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, svarer Jon Stephensen.

- Det eneste, jeg siger, er bare, at jeg har ikke skrevet det dokument under. Jeg siger, at jeg skriver samme dag til Frederiksberg Kommune, at de må vente nogle dage, fordi der mangler en del underskrifter på dokumentet.

Spørgsmål: Men det er dig, vi hører (på lydfilen, red.)?

- Ja, det er da mig, man hører. Men det har ikke noget med en underskrift at gøre, siger Jon Stephensen.

/ritzau/