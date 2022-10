Jorn-maleri vender tilbage på museum fredag efter hærværk

Asger Jorn-maleriet "Den Foruroligende Ælling", der 29. april blev udsat for hærværk, vender fredag tilbage på sin plads på Museum Jorn i Silkeborg.

Det fortæller museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis.

Det er lykkes eksperter ved Kunstkonserveringen at fjerne så meget af skaderne, at "det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage".

- Det er et konserveret billede, hvor det efter en meget tidskrævende proces faktisk er lykkedes at fjerne det, der er lagt ovenpå billedet, siger Jacob Thage til Midtjyllands Avis.

Det var provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der med kontaktlim og permanent tusch begik hærværk mod maleriet.

Tuschen trængte ind i malingen, og kontaktlimen trængte ind i de revner og krakeleringer, der er i maleriet, har museumsdirektøren tidligere fortalt.

"Den Foruroligede Ælling" blev skabt i 1959 ved, at Asger Jorn malede over et maleri, han havde købt på et loppemarked.

Ibi-Pippi har tidligere udtalt til TV 2 Østjylland, at hærværket handlede om ejerskab, og at hun havde "lige så meget ret, som Jorn havde, til at skamfere det oprindelige værk".

Det var Jacob Thage ikke enig i.

- Hverken vold eller hærværk kan retfærdiggøres ved at kalde det kunst, sagde han i maj.

Når maleriet udstilles igen fra fredag bliver det denne gang bag glas. Det samme er sket med flere andre af Asger Jorns værker på museet.

- Vi har taget den meget store og også svære beslutning, at kunstværket nu er sat bag museumsglas, som dels er særligt beskyttende mod lysstrålinger og fugt, men som også beskytter mod hærværk, siger Jacob Thage til regionalavisen.

/ritzau/