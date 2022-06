Journalist og forsker forsvinder i afsides del af Amazonas

En britisk journalist og en brasilianer, der har ekspertise i indfødte befolkningsgrupper, er forsvundet i Amazonas-junglen.

Det skriver den britiske avis The Guardian og nyhedsbureauet AFP.

Den 57-årige journalist Dom Phillips, der længe har været tilknyttet The Guardian, var i Amazonas' afsidesliggende Javari-dal sammen med brasilianske Bruno Pereira. De var afsted for at researche til en ny bog.

De to skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag omkring klokken 9.00 lokal tid. Det oplyser to organisationer, der beskæftiger sig med indfødte befolkningsgrupper. Det skriver AFP.

Men godt to døgn senere er de to mænd fortsat savnet.

Phillips og Pereira havde angiveligt "modtaget trusler" i sidste uge, oplyser organisationerne uden at give yderligere oplysninger.

Pereira har dybt kendskab til Amazonas' indfødte folk og forsøger at beskytte deres landområder. Det er kendt, at Pereira tidligere har modtaget trusler fra skovhuggere og minearbejdere, der forsøger at indtage de indfødtes land.

Phillips og Pereira påbegyndte turen hjem fra Amazonas i de tidlige morgentimer søndag. Pereira havde planlagt et møde med en lokal leder i Sao Rafael for at diskutere oprettelsen af indfødte patruljer.

Meningen med patruljerne var at dæmme op for "voldsomme invasioner", der har fundet sted på de indfødtes området i junglen.

Da den lokale leder ikke dukkede op til mødet, besluttede de to mænd at tage mod Atalaia do Norte - en tur på cirka to timer. De er ikke set siden.

Ifølge den brasilianske avis O Globo har brasiliansk politi mandag aften anholdt to mænd. En af dem havde angiveligt en aftale med Phillips og Pereira. Det fremgår ikke, om der er tale om den lokale leder fra Sao Rafael.

Phillips og Pereira var i 2018 også i Javari-dalen, der ligger dybt i Amazonas-junglen, for at lave en historie til The Guardian.

/ritzau/