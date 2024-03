Journalist stukket ned i London efter kritisk dækning af Iran

En journalist fra tv-stationen Iran International, hvis lokaler ligger i London, er blevet stukket ned foran sit hjem i den britiske hovedstad.

Det oplyser tv-stationen til BBC.

Der er tale om den 36-årige tv-vært Pouria Zeraati.

Ifølge politiet er han blevet indlagt på hospitalet. Hans tilstand er stabil.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har han fået en skade på sit ben. Hændelsen fandt sted i Wimbledon i det sydvestlige London fredag eftermiddag.

Mediet Iran International er blandt andet kendt for at have dækket regimekritiske demonstrationer i Iran.

I 2022 blev tv-stationen af iranske myndigheder stemplet som en "terrororganisation".

Der er endnu ikke blevet klarlagt et motiv for knivstikkeriet, og der er ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Men fordi Zeraati arbejder for et persisksproget medie, og fordi der har været fremsat flere trusler mod "denne gruppe af journalister", har politiet sat antiterrorspecialister til at efterforske sagen.

Det oplyser Londons Metropolitan Police.

- Jeg må understrege, at i dette tidlige stadie af vores efterforskning, kender vi ikke årsagen til, at dette offer blev angrebet, og der kan være flere forklaringer, siger Dominic Murphy, som leder antiterrorenheden ifølge Reuters.

Den britiske fagforening National Union of Journalists (NUJ) kalder hændelsen for et "kujonagtigt angreb".

-Dette kujonagtige angreb mod Pouria er dybt chokerende, og vores tanker er med ham, hans familie og alle hans kolleger på Iran International, siger Michelle Stanistreet, som er generalsekretær i NUJ, i en udtalelse ifølge Reuters.

I januar indførte Storbritannien sanktioner mod en række iranske embedsmænd, fordi de ifølge Storbritannien havde været med til fremsætte trusler om drab på britiske journalister.

Embedsmændene var medlemmer af Irans Revolutionsgardes (IRGC) Enhed 840.

Undersøgelser lavet af den britiske station ITV viste ifølge Reuters efterfølgende, at der i enheden blev lagt planer om at dræbe to tv-værter fra Iran International i Storbritannien.

