Journalisten og forfatteren Robert Fisk er død

Robert Fisk, der især er kendt for sine mange indsigtsfulde artikler om og fra Mellemøsten, er død.

Den britiske journalist og forfatter Robert Fisk er død, 74 år. Det skriver Irish Times.

Ifølge avisens oplysninger fik den kendte reporter tilsyneladende et stroke i sit hjem i den irske hovedstad, Dublin, fredag.

Stroke er en fælles betegnelse for blodprop i hjernen eller hjerneblødning, der nu også bruges på dansk.

Fisk blev indlagt, men døde kort efter ankomsten til hospitalet, skriver Irish Times.

Robert Fisk var en af de mest respekterede og samtidig omstridte udenrigsreportere i nyere tid.

Han er en af de få vestlige journalister, der har interviewet al-Qaedas stifter, Osama bin Laden, flere gange. Det gjorde han tre gange mellem 1993 og 1997.

Fisk har dækket konflikten i Nordirland fra begyndelsen af 1970'erne og flyttede til den nordirske hovedstad, Belfast, for at være korrespondent for avisen London Times.

Siden boede han fra 1976 i Libanons hovedstad, Beirut, hvor han dækkede borgerkrigen i landet helt frem til dens afslutning i 1990. Han dækkede også det øvrige Mellemøsten for samme avis.

I de senere år er han blandt andet blevet kendt for sine levende reportager fra krigene i Afghanistan og de indsigtsfulde analyser om krigen i Syrien.

Dog kom han i de seneste år under kritik for at viderebringe propaganda fra regeringen i Syrien vedrørende mulige gasangreb mod civilbefolkningen.

Han skrev i mange år især for den britiske avis The Independent og har modtaget en række britiske og internationale priser for sit arbejde.

Robert Fisk er desuden forfatter til en række bøger, blandt andet "Pity The Nation" om den langvarige borgerkrig i Libanon og landets historie.

Han har også skrevet hovedværket "The Great War for Civilisation" fra 2005, hvor han retter en kritik mod de vestlige landes tilgang til konflikterne i Mellemøsten.

