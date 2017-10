Var Judas den første og eneste kristne?

5 stjerner

Alle tiders store skurk, Judas, tages i forsvar i ny tankevækkende roman af Amos Oz. Den handler om idealisten, der bliver til forræder i de rettroendes øjne

Var Judas slet ikke forræder, men den første og eneste kristne nogensinde?

Spørgsmålet bliver stillet i Amos Oz’ roman ”Judas” af en ung studerende, Shmuel, der skriver om jødernes syn på Jesus. I 1959 sidder han og arbejder på sit speciale på universitetet i Jerusalem. Der er ting i Det Nye Testamente, han ikke kan få til at passe, og han udkaster den teori, at Judas var med til at iscenesætte korsfæstelsen af Jesus. Det gjorde den velhavende Judas ikke for sølle tredive sølvpenges skyld, men fordi han troede, at Jesus ville og kunne stige ned fra korset og bevise sin guddommelighed. Judas troede på Jesus, ja, han var i virkeligheden Jesu mest hengivne apostel.

Da Jesus blev forladt af sin Gud og døde, tabte Judas troen. Hans liv blev så tomt og meningsløst, at han begik selvmord.

Men som vi ved, så blev Judas ikke fejret for sin tro, men blev til alle tiders store forræder. Selvom Jesus og hans disciple også var jøder, så blev det Judas, der kom til at bære al skylden. Han alene blev identificeret med jøderne.

Forræderen findes imidlertid alle steder og til alle tider. Jøderne i Palæstina i det 20. århundrede har også haft sine. Eller rettere sagt: De har udpeget nogle til at være forrædere. Det handler Oz’ roman også om.

Den unge Shmuel, der skriver om Jesus og dermed også om Judas, kommer ikke blot tilbage til Jesu tid, men kommer også på sporet af en intrikat historie fra det nye Israel. Det sker, da hans far går fallit, hans kæreste forlader ham, og han indstiller studierne. I stedet får han et job hos en ældre invalid, men intellektuelt skarp mand, Wald, som han skal underholde med samtale hver aften – mod kost og logi. I huset, bor også dennes 45-årige svigerdatter Atalja, som Shmuel forelsker sig i ved første blik.