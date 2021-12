Nogle mennesker vælger at fejre jul sammen med adskillige fremmede på et højskolekursus. Det er nemt og bekvemt og giver en indholdsrig jul med andre ligesindede, lyder det fra trendekspert

Jul på højskolerne: Her kan man opleve en stille voksenjul og få et frirum fra stive traditioner

Den 24. december vil der være lys i vinduerne og røg i skorstenen på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. I køkkenet damper julemaden, og i fællessalen slår klaveret tonerne an til julesalmer og fællessang. Selvom efterårets elevhold er rejst hjem, og semesteret slut, ligger den midtjyske højskole nemlig langt fra øde hen i juledagene, hvor dørene slås op til et traditionsrigt julekursus for seniorer.