Julekalendersang vipper internationale julehits af pinden

Hverken Whams "Last Christmas" eller Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" topper listen over danskernes mest streamede julehits hos musiktjenesten Yousee Musik i år.

De to internationale juleklassikere er endnu engang blevet slået pinden af julekalendersangen "Tinka".

Det oplyser Yousee Musik dagen før juleaften.

Den danske popstjerne Burhan G er sangeren bag "Tinka". Han udtaler i pressemeddelelsen, at han er "superstolt" af, at "Tinka" er blevet "så stor en del af julelydbilledet".

- Når man selv har siddet som en lille dreng og set julekalendere igennem årene, er det virkelig en kæmpe ting at have lavet en julekalendersang, som er blevet taget så godt imod.

TV 2-julekalenderen "Tinka" bliver ikke vist på tv i år.

Alligevel har seriens titelsang fået så mange afspilninger på Yousee Musik, at den har indtaget førstepladsen over årets mest populære julesange.

Ifølge Pelle Svindborg, som er musikchefredaktør hos Yousee Musik, er det "helt ekstraordinært", at en dansk julesang igen har overgået internationale juleklassikere.

- "Tinka"-sangen lader til at blive en fast del af danskernes julemusik fremover. En ny juleklassiker, udtaler han i pressemeddelelsen.

Sidste år var Burhan G's julekalendersang ikke kun det mest streamede julehit på Yousee Musik. "Tinka" satte også rekord som den mest streamede julesang på tjenesten nogensinde.

Yousee Musik har cirka 500.000 brugere.

Årets ti mest spillede julenumre på musiktjenesten er danske julekalendersange, fremgår det af pressemeddelelsen.

Blandt de danske julehits på listen er Christophers "Valdes Jul" fra årets TV 2-julekalender. Sangen er på ottendepladsen.

Imens er Malte Eberts "Julehjertets Hemmelighed" fra DR's julekalender sidste år den tiende mest spillede julesang på Yousee Musik i år.

- Og så er det altså ret vildt, at titelsangen fra “Jesus og Josefine”, som blev sendt for 20 år siden, indtager en sjetteplads, lyder det fra Pelle Svindborg.

