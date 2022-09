Justin Bieber afbryder verdensturné på grund af udmattelse

Den canadiske popstjerne Justin Bieber afbryder sin verdensturné.

Det meddeler han på det sociale medie Instagram tirsdag.

Bieber står til at skulle spille to koncerter i København 17. og 18. marts 2023.

Det vides ikke, om de vil blive påvirket. Bieber oplyser nemlig ikke, hvor længe turnépausen varer.

Popstjernen beskriver på det sociale medie, at han er "udmattet".

I Instagram-opdateringen henviser han blandt andet til det sygdomsforløb, han havde med virusinfektionen Ramsay Hunts-syndrom, der gjorde ham midlertidigt lam i den ene side af ansigtet.

Virusset betød, at Bieber aflyste flere koncerter i løbet af sommeren.

Men han vendte tilbage i tide til at kunne spille på årets Smukfest i Skanderborg i august.

Herefter har han spillet flere koncerter, men de har "sat deres spor", og nu har han ifølge eget udsagn ramt muren.

- Denne weekend optrådte jeg på Rock in Rio, og jeg gav alt, hvad jeg havde, til det brasilianske folk, skriver han på Instagram.

- Efter at jeg havde optrådt, blev jeg overmandet af udmattelse, og jeg indså, at jeg var nødt til at prioritere mit helbred lige nu. Så jeg tager en pause fra at turnere for nu.

- Jeg kommer til at få det fint, men jeg har brug for tid til at hvile mig og få det bedre.

Bieber har planlagt en lang række optrædener i Europa, Asien, Sydamerika og Australien frem til marts 2023.

En kilde med direkte viden om forløbet oplyser til underholdningsmediet TMZ, at der er en chance for, at han genoptager turnéen, hvis han får det bedre, men at Bieber har trukket stikket for nu.

28-årige Bieber er blandt verdens største popstjerner og kendt for hits som "Baby", "Sorry" og "Despacito".

Danske anmeldere var ikke imponerede, da han optrådte i Skanderborg i august. Flere skrev, at han langtfra levede op til forventningerne, og at han til tider virkede ugidelig.

/ritzau/