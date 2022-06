Justin Bieber afslører ansigtslammelse kort før Smukfest

Flere har måske undret sig over, hvad der har ligget til grund for, at den 28-årige canadiske popsensation Justin Bieber har måtte aflyse flere koncerter på sin igangværende turné, "Justice World Tour".

Nu afslører stjernen, at han er blevet ramt af en lidelse, som har gjort ham ude af stand til at optræde.

Bieber har fået Ramsay Hunts-syndrom, som er en lidelse, der gør ham lam i den ene side af ansigtet.

Stjernen taler til sine fans i en video på Instagram.

- Som I formentlig kan se på mit ansigt, har jeg fået et syndrom kaldet Ramsay Hunts. Det kommer fra et virus, som angriber nerven i mit øre og gør, at mit ansigt har lammelser.

- Som I kan se, blinker jeg ikke på det her øje. Jeg kan ikke smile med denne her side af mit ansigt. Mit næsebor kan ikke bevæge sig, siger Justin Bieber.

Bieber henvender sig også direkte til de fans, som måtte være skuffede over, at koncerter er blevet aflyst.

- Med hensyn til jer, som er frustrerede over, at jeg har været nødt til at aflyse koncerter: Jeg er fysisk ude af stand til at gennemføre dem. Det er ret alvorligt.

- Jeg ville ønske, at det ikke var sådan, men min krop prøver at fortælle mig, at jeg skal sænke tempoet, siger han.

Patienter med Ramsay Hunts-syndrom kan ifølge den britiske ngo Facial Palsy UK være helbredt allerede efter få uger. Men hvis virussets skade på nerven er alvorlig, kan det tage længere tid.

Justin Bieber har allerede aflyst koncerter i den canadiske storby Toronto og i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

I løbet af sommeren er det planen, at Bieber skal lægge vejen forbi Skandinavien, hvor han blandt andet skal optræde på den første dag af Smukfest, der også er kendt som Skanderborg Festival.

