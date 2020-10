Jyllands-Posten afviser at bringe annoncer med Muhammed-tegninger

Efter fire afværgede terrorangreb vil Jyllands-Postens chefredaktør ikke lægge spalter til Muhammed-tegninger.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har annonceret, at partiet vil arbejde på at få indrykket annoncer med Muhammed-tegninger i danske aviser.

Flere medier vil vente med at tage stilling til annoncerne, til de har set dem. Men Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, afviser på forhånd, at de kan blive trykt i hans avis.

- Hvis det er tegninger af profeten Muhammed, så kommer jeg ikke til at kunne stille Jyllands-Postens spalter til rådighed for den, siger Jacob Nybroe til radioprogrammet Mennesker og Medier på P1.

Jyllands-Posten bragte 12 såkaldte Muhammed-tegninger den 30. september 2005. Den mest omtalte var Kurt Westergaards tegning af en skægget mand med en turban formet som en tændt bombe.

Tegningerne førte Danmark ud i en stor udenrigspolitisk krise og fik terrorister til at indstille sigtekornet på Danmark. Efterfølgende er flere angreb mod Jyllands-Posten blevet afværget.

Og det er netop Jacob Nybroes begrundelse for ikke at bringe tegningerne igen.

- Det er en sag, som jeg og Jyllands-Posten er lidt ulykkelig over, sådan som vi har været udsat for terrortrusler, siger han.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige ja, for jeg synes jo ikke, at vi skal være pålagt nogen form for begrænsning af vores ytringsfrihed, som det sker her, men qua fire afværgede konkrete terrorangreb mod Jyllands-Posten så har vi valgt, at vi ikke kan bidrage til den her del af debatten om formørket radikal islam.

Chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen skriver på Twitter, at han ikke vil tage stilling til annoncerne endnu.

- På Ekstra Bladet tager vi stilling til Nye Borgerliges annonce, når vi ser den. Ikke før. Vi fordømmer den muslimske terrorisme og støtter 100 % op om Frankrig, de dræbte og ytringsfriheden, men altid med skyldig hensyntagen til vore medarbejdere der er særligt udsatte, skriver han på Twitter.

Til Journalisten, som er fagbladet for journalister og mediefolk, siger chefredaktører for Politiken, BT og Berlingske, at der bliver taget stilling til annoncerne, når de har set dem.

Det er, efter at Frankrig den seneste tid er blevet ramt af flere terrorangreb, at Nye Borgerlige har startet en kampagne for at samle penge ind til at genoptrykke tegningerne.

I midten af oktober fik den franske skolelærer Samuel Paty skåret halsen over, efter at han havde vist Muhammed-tegningerne for sine elever.

Og senest torsdag blev Frankrig ramt af endnu et terrorangreb, hvor tre personer blev knivdræbt i en kirke i Nice.

