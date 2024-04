Jyllands-Posten trækker 39 artikler tilbage efter fund af plagiat

Jyllands-Posten trækker 39 artikler skrevet af freelancejournalisten Lasse Skytt tilbage på grund af et "omfattende mønster af citatfusk og uvederhæftig presseskik".

Avisens ansvarshavende chefredaktør, Marchen Neel Gjertsen, siger til sin egen avis, at det ingen måde står på mål med Jyllands-Postens journalistiske standarder.

- Vi tager sagen yderst alvorligt og beklager den hermed over for alle, der måtte have læst artiklerne i god tro. Vi betragter sagen som meget enestående, siger hun.

Avisen har fået foretaget en ekstern gennemgang af en stor del af freelancejournalistens artikler.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Desværre afdækker undersøgelsen så mange faresignaler og eksempler på forkerte oplysninger, at det ikke giver mening minutiøst at rette og opklare fejlene, siger chefredaktøren.

Det gives som eksempel, at Lasse Skytt har påstået, at han har interviewet udenlandske kilder uden at have gjort det.

Han påstår desuden, at citater er givet til ham. Men de er blevet "stjålet" fra udenlandske medier, lyder det.

- Den slags adfærd er svær at opdage, og det er også svært efterfølgende at afklare, hvad der i så fald er korrekt og falskt. Pointerne kan være korrekt, men indholdet tyvstjålet, siger Marchen Neel Gjertsen.

Som følge af sagen har Jyllands-Posten revurderet sine interne procedurer for samarbejde med freelancejournalister. Avisen vil fremover gøre yderligere for at sikre dokumentation.

Mediet har også bragt historier af Lasse Skytt med danske kilder. Her er der ikke fundet fejl, og artiklerne slettes ikke, selv om det har været "fristende", lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Avisen skammer sig og tager på det kraftigste afstand fra journalistens metoder og indleder en erstatningssag, lyder det.

Jyllands-Posten blev i første omgang kontaktet af Kristeligt Dagblad, som selv har fundet eksempler på plagiat fra samme journalist.

Ifølge fagbladet Journalisten har Lasse Skytt også udført arbejde for Berlingske, Information og Weekendavisen.

Forlaget bag bogen "Orbánland", der er skrevet af freelancejournalisten, indstillede i marts alt salg af bogen og makulerede restoplaget.

Det skyldtes "alvorlige" tilfælde af plagiat i bogen.

/ritzau/