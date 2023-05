K: Sundhedsstyrelsen må vurdere forbud mod energidrikke til børn

De Konservative vil have Sundhedsstyrelsen til at vurdere, om der skal indføres en aldersgrænse på salg af energidrikke i Danmark.

Det siger sundhedsordfører Per Larsen (K), efter at Stortinget i Norge har besluttet at forbyde salg af energidrikke til børn under 16 år.

- Nu er det jo kloge folk, vi ser i Norge, og det giver mig anledning til i hvert fald at overveje, om vi skal gøre noget tilsvarende i Danmark.

- Vi ved jo, at energidrikke er fyldt med dels koffein og også enorme mængder sukker og andre tilsætningsstoffer, som gør, at man faktisk skal være lidt forsigtig med at drikke dem, siger han.

Det er koffeinholdige energidrikkes skadelige effekter på børn, der har fået de norske politikere til at indføre et forbud.

I Danmark er der ingen aldersgrænse for salg af energidrikke. Men Fødevarestyrelsen fraråder, at børn drikker energidrikke.

Derudover er det lovpligt for producenter af drikke- og fødevarer med højt koffeinindhold at skrive på emballagen: "Bør ikke indtages af børn eller gravide".

Ifølge Fødevarestyrelsen tåler unge højest en lille dåse energidrik om dagen svarende til 25 centiliter. Men det gælder kun, hvis de ikke får koffein fra cola, kaffe eller te.

Koffein i større mængder kan betyde, at børn og unge bliver urolige og irritable, mens børn, der har drukket energidrikke kan få mavesmerter, hovedpine og få hjertebanken og muskelrystelser.

Spørgsmål: Fødevarestyrelsen fraråder allerede, at børn drikker energidrikke. Hvorfor ikke sætte en aldersgrænse i Danmark?

- Det kan også godt være, at det kan ende sådan, siger Per Larsen.

- Jeg vil gerne lige høre, hvad Sundhedsstyrelsens vurdering er. For det er også lidt voldsomt at gå ind og lægge aldersbegrænsning på nogle produkter, hvis der ikke er nogen specifik grund til det.

- Derfor er min tilgang til det, at vi nu beder sundhedsministeren (Sophie Løhde (V), red.) om at få Sundhedsstyrelsen til at komme med en redegørelse, i forhold til hvordan man ser på det i Sundhedsstyrelsen, siger han.

