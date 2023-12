Kæmpe statue af sangerinden Shakira indviet i Colombia

En statue, som forestiller sangerinden Shakira, er blevet rejst i hendes hjemby, Barranquilla, i Colombia.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC og Sky News.

Statuen forestiller Shakira, der udfører sin berømte mavedans. Den kan man blandt andet se i musikvideoen til hendes prisvindende sang "Hips Don't Lie".

Shakiras forældre, Nidia Ripoll og William Mebarak, var med til at overvære indvielsen af statuen, som fandt sted tirsdag. Også Barranquillas borgmester var til stede.

På det sociale medie X takkede Shakira tirsdag kunstneren bag den 6,5 meter høje bronzestatue.

- Tak til skulptøren Yino Márquez og eleverne på distriktets kunstskole for det dette eksempel på det enorme kunstneriske talent hos mit lands befolkning.

Derudover delte hun et billede af sine forældre, der står foran statuen, på det sociale medie Instagram.

- Det gør mig glad at dele dette med mine forældre og især med min mor på hendes fødselsdag, skrev sangerinden, der også står bag hitnumre som "Whenever, Wherever" og "Waka Waka".

Statuen er blandt andet blevet opført for at hylde Shakiras velgørenhedsarbejde. Hun står bag fonden "Pies descalzos", som betyder "bare fødder".

Den blev oprettet i 1997 og har til formål at fremme børns tidlige udvikling.

- Et hjerte der komponerer, hofter der ikke lyver, et talent uden sidestykke, en stemme der bevæger masser, og fødder der marcherer til gavn for børn og menneskeheden, står der på en plade ved skulpturen ifølge Reuters.

Shakiras karriere startede, da hun var 13 år. I dag er hun 46 år og tiltrækker stadig en del opmærksomhed.

Det gjorde hun blandt andet i november, da hun indgik forlig med den spanske anklagemyndighed og dermed undgik en retssag, hvor hun stod anklaget for ikke at have betalt 14,5 millioner euro - cirka 108 millioner kroner - i skat.

Desuden udgav hun i januar sangen "Out Of Your League". Den formodes at være henvendt til hendes tidligere partner, den spanske fodboldspiller Gerard Piqué, som hun har fået to sønner med.

Musikvideoen til "Out Of Your League" blev set mere end 63 millioner gange i løbet af 24 timer på videoplatformen YouTube. Den slog rekorden som den mest afspillede latinsang på platformen.

/ritzau/