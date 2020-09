Kæmpe t-rex-skelet kan nå rekordpris ved auktion i New York

Auktionshus håber på, at et stort t-rex-skelet kan løbe op i op mod 50 millioner krone.

T-rexen "Stan" skal have nyt hjem, og det britiske auktionshus Christie's håber på en lang række interesserede købere, når dens forhistoriske skelet skal under hammeren i New York City tidligt i oktober.

Skelettet, som er et af de største af slagsen, fik sit navn efter at være blevet opdaget af amatør-palæontologen Stan Sacrison i 1987 i South Dakota.

Det vurderes at være cirka 67 millioner år gammelt, og auktionen er en unik mulighed for museer og særligt interesserede samlere.

Det mener James Hyslop, auktionarius for Christie's.

- Der findes ikke særligt mange gode komplette skeletter. Kun en enkelt gang i løbet af en generation får man en mulighed som denne for at få en t-rex, der er så komplet, siger han.

"Stans" skelet, som består af 188 knogler, tog more end tre år at udgrave og rekonstruere af palæontologer fra Black Hills Geological Research Institute i South Dakota.

Her har det siden været udstillet, men nu skal "Stan" flyttes til New York City inden auktionen 6. oktober.

Lige netop "Stans" skelet har været brugt til at lave flere modeller af t-rex-skeletter.

Forskere mener, at dinosauren døde i en alder af omkring 20 år.

På verdensplan findes der omkring 50 skeletter af t-rexen, som er en af de største kødædere, der nogensinde har eksisteret.

Christie's håber på bud mellem seks og otte millioner dollar - altså op mod 50 millioner kroner.

Sker det, vil det være tæt på beløbet, der i 1997 blev betalt, da t-rexen "Sue" blev solgt.

- Ethvert naturhistorisk musuem vil se ham som kronen i deres samling, siger Hyslop fra Christie's.

/ritzau/AFP