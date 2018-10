Menneskeligt mesterværk om kærlighed på kanten

6 stjerner

Årets guldpalmevinder i Cannes, den japanske ”Shoplifters”, er et moralsk og menneskeligt mesterværk

Den japanske guldpalmevinder ”Shoplifters” af Hirokazu Kore-Eda er en helt igennem fortryllende livserklæring, der både stilistisk og narrativt næres af kærlighed. Til eksistensen, til filmmediet, til Japan.

Kore-Eda er en af sjælelivets fineste valuarer. Med sit rige billedsprog og forkærlighed for de tilsyneladende fortabte prissætter Kore-Eda tilværelsen efter de indre strømninger. Ikke de kurser, samfundet gennem normer og dogmer allerede har opstillet for det gode liv. For er det gældende altid af det gode? I øriget af uskrevne regler fastnaglet til litosfæren nedbryder den stilfærdige instruktør de vægtigste sociale konventioner. For dogmerne får altid løbepas hos Kore-Eda.

I ”Shoplifters” lever en lille familie lige på kanten klumpet sammen på et par umage tatami-måtter. Sønnen bor i skabet, mens forældreparret, mosteren og bedstemoderen forsøger at få albuerum. En dag finder familiefaren Osamu (Lily Franky) og teenagesønnen en lille pige, Juri, der sidder og leger på en altan en frostklar nat – i nattøj. De tager den lille livsengel med sig hjem, og hun opløses ind i familien.