”Kagefabrikken” på Aarhus Teater er lige til at spise

Christian Lollikes ”Kagefabrikken” på Aarhus Teater har fået et tegneserieagtigt look, der er krydret med dåselatter og konfetti. Det fungerer godt i Niels Erlings iscenesættelse

Samlebåndet kører velsmurt på kagefabrikken Borgsø Cookies. Her producerer de velpolstrede medarbejdere masser af kager, mens der også er tid til at hygge og snakke over kaffen. Men snart er det gode arbejdsmiljø fortid. Fabrikken er i økonomisk krise, og konsulenten Johnny Faxholme mener, at det nu skal være slut med overvægt og store kager. Nu skal fabrikken nemlig producere slankekager, og medarbejderne skal tabe sig. Og da den nye medarbejder Zeinab ankommer iført burka og spørger, hvor bederummet ligger, bliver også medarbejdernes tolerance udfordret internt.