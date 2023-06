Kampagneleder for Navalnyj fængsles i syv år i Rusland

Lilija Tjanisjeva, en tidligere kampagneleder for den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalnyj, blev onsdag dømt til fængsel i syv år og seks måneder. for at have "dannet en ekstremistorganisation."

Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD-info og russiske medier ifølge Reuters.

Navalnyj-tilhængere reagerede med vrede på dommen, som blev afsagt i byen Ufa i Uralbjergene.

En assistent for Navalnyj, Liubov Sobol, siger, at det var en politisk dom.

- Præsident Vladimir Putin har sendt endnu et gidsel til en straffekoloni, siger hun.

Navalnyj, som er den mest fremtrædende Putin-kritiker i Rusland, sidder fængslet i en straffekoloni for forskellige anklager, som siges at være opfundet for at få ham væk fra den politiske scene. Han afsoner domme på i alt 11 og et halvt års fængsel. Flere anklager om "ekstremisme" er ved at blive forberedt, hvilket kan føre til, at hans straf forlænges med årtier.

Menneskerettighedsgrupper og vestlige regeringer anser Navalnyj for at være en politisk fange.

Kreml afviser rutinemæssigt at kommentere de sager, der er rejst mod ham, og henviser til retssystemet og fængselsvæsnet.

Hvis sagerne mod ham når hele vejen gennem det russiske retsvæsen, kan de koste Navalnyj op til 30 års fængsel.

Han er blandt andet dømt for svindel, foragt for retten og for at have brudt betingelserne for sin prøveløsladelse. Sidstnævnte dom blev afsagt, efter at Navalnyj havde undladt at melde sig hos russisk politi, som et af kravene lød for hans prøveløsladelse.

På det tidspunkt var han indlagt på et hospital i Tyskland efter en livstruende forgiftning, som han beskylder Ruslands regering for at stå bag.

Styret i Rusland afviser at have forgiftet ham.

Navalnyj har været fængslet, siden han i januar 2021 vendte tilbage til Rusland fra hospitalsbehandlingen i Tyskland.

/ritzau/Reuters