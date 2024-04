Kampklædt politi rydder propalæstinensiske lejre på amerikanske universiteter

Politi har lørdag tilbageholdt knap 200 mennesker på tværs af tre amerikanske universiteter, efter at det har ryddet teltlejre på universiteternes campusser. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Teltlejrene er opstået som propalæstinensiske demonstrationer mod krigen i Gazastriben.

Bostons politi tilbageholdt omkring 100 mennesker, imens det ryddede en lejr på Northeastern University. På sociale medier kan man se billeder, hvor kampklædte betjente læsser telte på ladet af en bil.

Politiaktionen skete som følge af, at nogle af demonstranterne tyede til "fjendtlige antisemitiske udtalelser, inklusiv "dræb jøderne"", skriver Northeastern University på det sociale medie X.

På Arizona State University anholdt politiet 69 mennesker for ulovlig indtrængen, efter at gruppen satte en "uautoriseret lejr" op på campus.

Ansatte på Arizona State University siger, at en protestgruppe satte teltene op fredag og ignorerede gentagne ordrer om at opløse sig. Tilmed lyder det, at "de fleste ikke er studerende, fakultetsmedlemmer eller ansatte på ASU".

Også på Indiana University blev der anholdt demonstranter. Her blev 23 mennesker tilbageholdt, skriver studenteravisen Indiana Daily.

Politi med skjolde, politistave og andet kampudstyr brød gennem en række af demonstranter, som havde dannet kæde. Dem, som ikke veg, blev tacklet, skriver studenteravisen.

Demonstranterne opfordrer til våbenhvile i Israels krig med Hamas.

Ligeså har de et ønske om, at universiteterne kapper båndene til Israel og de virksomheder, som tjener penge på konflikten.

Protesterne har vist sig at være en stor udfordring for de amerikanske universiteter, som forsøger at balancere retten til ytringsfrihed med klager om, at protesterne drejer over i antisemitisme og hadtale.

Adskillige studerende forblev lørdag i en teltlejr på University of Pennsylvania på trods af, at universitetspræsidenten påbød opløsning af lejren efter det, han kaldte "troværdige beretninger om chikanerende og intimiderende adfærd".

På Columbia University i New York, hvor demonstrationerne begyndte, var der lørdag relativt stille. Ansatte på universitetet sagde fredag, at de ikke ville påkalde politiet igen, efter at mere end 100 blev anholdt i sidste uge.

På California State Polytechnic University er campus blevet lukket indtil slutningen af semesteret.

Det er sket med den begrundelse, at demonstranter flere gange har "forsøgt at bryde ind i adskillige låste bygninger med hensigt om at låse sig selv inde, vandalisere eller stjæle udstyr".

/ritzau/AFP