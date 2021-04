Knut Hamsuns nazistiske synspunkter er – igen – blevet omdrejningspunktet i en stor norsk debat. At betragte ham som en stor og god forfatter efter Auschwitz er barbarisk,” mener den norske litteraturhistoriker Ståle Dingstad. Men diskussionen rækker ud over Hamsuns forfatterskab, for hvad kan vi læse i dag?