Kan man lide Merete Pryds Helles bestsellere, er der ingen vej uden om Iben Mondrup

6 stjerner

Iben Mondrups fantastiske ”Vi er brødre” er en smuk og ubarmhjertig familiekrønike om at vokse op – og vokse ud af krigens skygge

Forfatteren Iben Mondrup kan noget helt særligt med specielt sine børnefortællere. Som ingen andre kan hun indfange det dirrende sted mellem forsagthed, skam og vrede, der kan ligge og ulme i det store barns sind. Hendes nye roman ”Vi er brødre” er ingen undtagelse.

Portrættet af en familie, hvor faderen Harald er modstandsmand under Anden Verdenskrig og siden må gå under jorden og gøre noget, som ingen taler om efterfølgende, er præcist så stille vævet, som man må forvente. Her er den store historie krigens aftryk på den lille, familiens, og alle fire familiemedlemmer bliver præget af den frygt, der gennemsyrer et samfund under belejring.

Samtidig er deres problemer universelle, og som sådan er ”Vi er brødre” lige så meget en klassisk coming of age-roman.