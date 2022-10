Kanye West har indgået aftale om køb af socialt medie

Musikeren Ye, der nok bedst er kendt under sit tidligere navn Kayne West, har indgået en aftale om at købe det sociale medie Parler.

Det oplyser Parlement Technologies, der er selskabet bag Parler, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen hylder Parlement Technologies rapmusikeren for hans kamp mod store digitale mediegiganter.

Nu skal han i stedet bruge sin kræfter på at lave et socialt medie, hvor det oprigtigt er umuligt at blive smidt, skriver de nuværende ejere videre i meddelelsen.

- En verden, hvor konservative meninger bliver betragtet som kontroversielle, må vi sikre os, at vi har retten til at udtrykke os frit, siger Ye i pressemeddelelsen.

Parler er et socialt medie, der flere gange har modtaget kritik, og også en gang har været presset offline af Google, Apple og Amazon.

Parler er blandt andet kendt for at være tilflugtssted for mange tilhængere af Donald Trump, hvis deres konti på Twitter eller Facebook er blevet lukket for voldeligt eller hadefuldt indhold.

Det var netop Parlers håndtering - eller mangel på samme - af opslag med voldeligt eller hadefuldt indhold, der fik techgiganter som Apple, Google og Amazon til at trække stikket og nægte at bistå med platformens eksistens.

Amazon nægtede Perler at bruge deres servere, efter at Google og Apple havde fjernet mediet fra deres appbutikker.

Parler var nede fra januar indtil februar i år, hvor igen dukkede op.

Der har også været anklager om, at højreekstremistiske grupper har brugt Parler i optakten til stormen på Kongressen 6. januar 2021 til at sprede voldelig retorik.

Parler selv har afvist alle anklager.

Handlen mellem Parlement Technologies og Ye, den tidligere Kanye West, forventes at blive lukket i fjerde kvartal.

