Kanye West kommer tilbage på Twitter efter Musk-overtagelse

Kanye West blev suspenderet fra Twitter tidligere på måneden efter hadefulde bemærkninger over for jøder.

Den amerikanske rapper, Ye, bedst kendt under navnet Kanye West, har fået genaktiveret sin bruger på det sociale medie Twitter.

Det skriver det amerikanske medie Huffington Post.

Kanye West blev suspenderet fra Twitter efter nogle antisemitiske udmeldinger, som var truende over for jøder.

Rapperen fik sin Twitter-konto tilbage, mindre end en dag efter at milliardæren Elon Musk overtog det sociale medie.

Udmeldingerne fik også Kanye West suspenderet fra Instagram, og han mistede en række sponsorer.

Det var blandt andet sko- og tøjmærket Adidas, som Kanye West siden 2015 har lavet Yeezy-sko med.

- Adidas accepterer ikke antisemitisme og andre former for hadtale. De seneste kommentarer og handlinger fra Ye er uacceptable, hadefulde og farlige, har Adidas sagt i en udtalelse.

Elon Musk tweetede fredag, at "fuglen er fri". Det skete ifølge Huffington Post, et par timer før at Kanye Wests bruger blev genaktiveret.

Teslas ejer og verdens rigeste mand, Elon Musk, har tidligere varslet store ændringer, hvis han købte Twitter.

Elon Musk startede med at fyre flere af Twitters topchefer umiddelbart efter overtagelsen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Elon Musk tidligere sagt, at han gerne vil give den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, mulighed for at komme tilbage på Twitter.

Det er han fredag eftermiddag dansk tid ikke. Men Donald Trump har sagt, at han er glad for, at Twitter er kommet "i fornuftige hænder".

/ritzau/