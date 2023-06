Kanye West sagsøgt for at kyle fotografs telefon mod jorden

En fotograf ved navn Nichol Lechmanik har sagsøgt rapperen og designeren Kanye West, som tidligere har gået under kunstnernavnet Ye, for vold i forbindelse med en hændelse, hvor rapperen tog hendes telefon og kylede den på jorden.

Det fortæller kvinden selv torsdag på et pressemøde i Los Angeles.

Søgsmålet hævder, at Lechmanik havde siddet i sin bil og filmet Kanye West og hans nu ekskone, Kim Kardashian, da parret legede med deres søn ved et sportscenter i udkanten af storbyen Los Angeles.

Videoen, som torsdag blev fremvist under pressemødet, viser Kanye West, der går hen til bilen og henvender sig til Lechmanik.

- Hvis jeg gerne vil se min søn til en kamp, skal I ikke komme herhen på den måde, siger West i videoen til Lechmanik.

- Hvis jeg siger stop ... Så stop med de kameraer.

Lechmanik stoppede ikke med at filme, og replicerede i stedet ved at sige til Kanye West, at han "er en kendis".

På klippet kan man se Kanye West række sin hånd ind i bilen og tage Lechimaniks telefon fra hende, inden han kylede den mod jorden.

Fotografen fortæller på pressemødet torsdag, at Kanye West vækkede så meget frygt i hende, at hun ikke har været den samme person siden.

- Hans handlinger har sat sig på min evne til at arbejde. Selv om jeg ikke er en verdenskendt kunstner, ligesom han er, har jeg lige så meget ret til at gøre mit arbejde.

- Han har ingen ret til at overfalde mig, banke mig eller at få mig til at være bange for at gøre mit arbejde, siger hun.

Søgsmålet, som er indgivet i Ventura County, en forstad til Los Angeles, efterspørger at retten tildeler Lechimanik en "generel, særlig og afstraffende tortgodtgørelse", siger hendes advokat, Gloria Allred.

Der er ikke oplyst et konkret beløb.

/ritzau/AFP