Karen Blixens barndomshjem risikerer at lukke som museum

Museet for den verdensberømte forfatter på Rungstedlund står i regeringens finanslovsudspil til at miste sin offentlige støtte. Det vil koste museet livet, advarer direktør

Den verdensberømte forfatter Karen Blixens (1885-1962) barndomshjem, Rungstedlund, er ikke alene museum for hendes liv og forfatterskab, men lægger også grund til et fuglereservat. Karen Blixen Museet ved Rungsted Kyst på Nordsjælland er en selvejende institution, men har siden 2019 været holdt i live af en mindre finanslovsbevilling på tre millioner kroner om året i fire år. I sit finanslovsudspil for 2023 lægger den socialdemokratiske regering imidlertid op til, at støtten nu bortfalder.

"Det er en meget stram finanslov, hvor vi har været nødt til at holde os tilbage på mange områder for ikke at puste til inflationen. Her har vi blandt andet valgt at udelade Karen Blixen Museet, der aldrig har fået en fast bevilling, men kun en midlertidig bevilling, som udløber. Vi vil hellere skære sådan en mindre post fra frem for at skulle beskære store institutioner som Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst eller Danmark Radio," siger Socialdemokratiets kulturordfører, Ida Auken.