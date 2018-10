Medrivende, men triviel roman om at miste sig selv

3 stjerner

Karen Fastrups sjette roman skriver sig ind i og ud af et psykisk sammenbrud. ”Hungerhjerte” er et hudløst smerteværk, som man hurtigt læser – men også hurtigt glemmer

Vi begynder ved nulpunktet. Karen ankommer til psykiatrisk akutmodtagelse en oktoberaften 2015. Forinden har hun i en psykotisk nedsmeltning truet med en køkkenkniv hjemme i rækkehuset. Nu står hun nøgen på Ballerup Boulevard, forvirret, forladt og føler sig som en ”hvinende kugle i hovedhøjde”. Hun husker ikke, hvorfor hun er her. Hun ved knap nok, hvem hun er.

Fastrups autofiktive ”Hungerhjerte” placerer sig i bølgen af personlige bekendelsesværker, der har psykisk sårbarhed som centrum. Og så er det en generøs granskning af sammenbruddets anatomi. Om tiden, der leder op til, tiden under og tiden umiddelbart efter. I sit åndelige gravearbejde griber forfatteren tilbage til barndommens fortielser, fortrængninger og ensomhed. Opvæksten på en landejendom i Sønder Vilstrup i 1970’erne. Et velmenende lærerhjem, hvor der er ord for alt, undtagen smerten. Med en utilregnelig far, en fjern, sorgtynget mor og en tavshed så tung, at den fremavler en umættelig hunger i hende.

Hun længes efter ”øjne at se ind i”. Efter moderens opmærksomhed især. Mest mindeværdigt står scenen, hvor den unge Karen på en ferie i Provence planter en seddel, som betror hendes lammende ensomhedsfølelse, under moderens hovedpude – et nødråb, der forbigås i knusende tavshed. Slige små og store svigt fodrer den hungrende længsel efter menneskeligt nærvær.

Men den lille Karen lærer sig hurtigt at gå på listefødder og ”servicere de voksne”. Moderens kroniske træthed og dårlige humør kan dulmes med madder og ild i brændeovnen, så angsten forsvinder – ”Min angst og hendes blik deler blodbaner”, står der stærkt et sted. Som voksen er det samme servile krumspring, hun tyer til for at mætte sit sulte sind. Hyppige krydsklip mellem længslen efter forældrenes accept i tilbageblik og længslen efter kærestens kærlighed i nutid kæder fragmenterne episk sammen.