Karl Ove Knausgård: Det moderne menneskes største problem er skærmens magi

De fleste mennesker går i dag rundt med en lille skærm i lommen, hvorpå nyheder, gøremål og beskeder konstant konkurrerer om vores opmærksomhed. Mange forældre passer endda småbørn med skærme i hånden. For vi lever i en digital tidsalder.

"Det har stor betydning for, hvad det vil sige at være et menneske, at vi ikke længere på samme måde er koblet til naturen og kroppen, men vendt mod hinanden i et virtuelt fællesskab," siger den verdenskendte forfatter Karl Ove Knausgård, der er på forsiden af dette magasin. Han mener, at skærmenes magiske tiltrækning er i færd med at bedøve os, som du kan læse på side 8.

Hvilke menneskelige konsekvenser har det digitale liv? Er det politikerne eller forældrene, der har ansvaret for børns skærmvaner? Og hvad med den cirka halve million danskere, som er udfordret af det digitale?

Det er de spørgsmål, som søndagens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin søger svar på. Flere af artiklerne er læst op, så du har mulighed for at lytte til dem i Kristeligt Dagblads app.

Tak, fordi du læser eller lytter med.