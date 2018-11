Katinka besynger ærligheden, skrøbeligheden og livets smukkeste fejl

”Jeg er okay, hvor jeg er, farer kun vild i Søndermarken”, synger Katinka Bjerregaard på sit bands nye album, ”Vokseværk”. En 27-årig popsanger, der hviler på et blødt fundament af efterårsmelankoli og store, døde danske digteres ord – og som drømmer om at skrive nutidens unge ind i Højskolesangbogen

Søndermarken i de sidste oktoberdage er et gulbrunt farvebad, som det er en fornøjelse at fare vild i for en efterårspige. En oase af visnende blade og omkringspringende egern, ikke langt fra de mere friserede naboområder Zoologisk Have, Frederiksberg Have og det gule barokpalæ Frederiksberg Slot. Her er mindre prangende, mere ægte. God plads til at acceptere sine egne fejl.

På Katinkas nye album, ”Vokseværk”, er en af sangene netop henlagt til Søndermarken. En sang, der kunne lyde som endnu en af popmusikkens klassiske besyngelser af smerten ved det knuste hjerte. Det er det på en måde også, men der er mere, forklarer Katinka Bjerregaard.

”Det var en sang, jeg skrev for nogen tid siden efter at have haft skriveblokering i nogle måneder. En af mine venner gav mig det råd, at jeg skulle prøve at skrive om det, der var rundt om mig i stedet for inden i mig. Men typisk nok for mig handler sangen alligevel rigtig meget om, hvad der var inden i mig. Jeg boede på det tidspunkt på Frederiksberg og havde kærestesorger. Men jeg valgte at skrive teksten som en beskrivelse af min dag, hvordan det var at vågne alene, drikke kaffe alene, gå tur alene, cykle alene og egentlig have det okay med det,” fortæller hun og uddyber:

”Teksten bliver en accept af den tilstand. Det er måske en mere moden sang i forhold til kærestesorger, end jeg har skrevet før. En anerkendelse af, at der også kan være noget smukt i det, der endte galt. Jeg bliver ikke ved med at ligge i sengen og græde, jeg står op og kan nyde vinden og kigge på de der blade, som træerne ikke kan holde på. Det er del af livet, at bladene visner, og at nogle går fra hinanden, og nogle finder hinanden.”

Efterårspige er det ord, hun betegner sig selv med. Det udtrykker, at hun vedstår at være melankoliker og at blive glad, når sol og sommer rinder ud og erstattes af kulde, vind og visne blade.

”Melankolistemningen kan give en detaljerigdom og nogle billeder, som jeg ikke synes andre følelser giver. For eksempel, at brædderne hvisker. Det bliver nogle andre udtryk, der opstår i sangene,” forklarer Katinka Bjerregaard.

Det er også her – i de hviskende brædder, i sproget, i metaforer, der klinger af levet liv og af alle de gamle, døde danske digtere, som Katinka Bjerregaard er flasket op med – at sangene gerne skulle blive til mere end en 27-årig kvindes private poesibogsoptegnelser.

”Ingen er interesseret i at høre om mig i den forstand, at så gik jeg ud ad døren, og så gjorde jeg det, og så havde jeg kærestesorger, fordi han sagde det og det. Jeg er nødt til at lægge nogle billeder og metaforer ind, som kan gøre mine følelser brugbare. I begyndelsen skriver jeg mest for mig selv, men det er forrygende, hvis folk kan lide det, genkende det og bruge det,” siger sangskriveren, hvis sangtekster allerede har haft den effekt, at et stort antal mennesker henvender sig til hende, blandt andet på Facebook og via e-mail, for at fortælle om deres liv og bede hende om råd:

”Jeg tror, det er en følge af, at jeg gør mig umage med at vise mig så menneskelig som muligt. Jeg prøver at svare, men jeg må jo også sige, at jeg bare er mig selv og på en måde er én stor rodebutik. Jeg er musiker, ikke et orakel.”

Katinka er både navnet på forsangeren og på det firemandsband, som står bag ”Vokseværk”, bandets andet album efter sidste års albumdebut, ”Vi er ikke kønne nok til at danse”. De tre andre er guitarist og producer Simon Ask, korsanger og pianist Marie Hageltorn Christiansen og trommeslager Tobias Pedersen. Katinka Bjerregaards instrument er den ukulele, som de første udkast til melodierne som regel bliver komponeret på.