Katy Perry og Take That optræder til Charles' kroningskoncert

Katy Perry, Take That og Lionel Richie er blandt de kunstnere, der skal optræde ved kong Charles III's kroningskoncert 7. maj.

Det skriver det britiske medie BBC.

Charles skal krones 6. maj i Westminster Abbey, og dagen efter vil kroningskoncerten blive holdt ved Windsor Castle.

Derudover skal også den italienske operasanger Andrea Bocelli, den walisiske operasanger Sir Bryn Terfel og den engelske sanger Freya Ridings optræde ved koncerten.

Ifølge BBC vil der være et publikum på mere end 20.000 personer, når kunstnerne optræder. Showet vil fokusere på kærlighed, respekt og optimisme.

Amerikanske Katy Perry har en forbindelse til kong Charles, eftersom hun i 2020 blev udpeget som medlem af British Asian Trust, som Charles har grundlagt.

British Asian Trust arbejder for at tackle fattigdom i Sydasien.

Lionel Richie sidder også i British Asian Trust. Han kalder kroningskoncerten en "oplevelse, man kun får én gang i livet".

Når Take That optræder, ventes det at blive uden den store stjerne Robbie Williams.

Til koncerten kommer både almindelige mennesker og nogle få kongelige gæster til at deltage.

Når Charles dagen inden skal krones, kommer det til at være uden dronning Margrethe. Hun har meldt afbud, fordi hun fortsat skal genoptræne efter den rygoperation, hun fik i februar.

Det fremgår dog af den kongelige kalender, at kronprinsparret deltager i den officielle kroning.

Kong Charles' yngste søn, prins Harry, kommer til at deltage i kroningen, mens hans hustru, hertuginde Meghan, og parrets to børn bliver i Californien, hvor de bor.

Meldingen om Harrys deltagelse kommer, efter at parret flere gange offentligt har klaget over den behandling, de har fået af det britiske kongehus.

/ritzau/