KD-formand vil fjerne ægteskabsformulering fra partiprogram

I Kristendemokraternes principprogram står der, at et perfekt ægteskab er mellem en mand og en kvinde.

Det er en "homofobisk udtalelse", mener partiets nye formand, Jeppe Hedaa, som blandt andet af den grund har fjernet principprogrammet fra partiets hjemmeside.

Det fortæller han i et interview med Altinget.

- Der er en grænse for, hvor langt politikere skal bevæge sig ind på folks matrikler. Jeg har alt for mange homoseksuelle venner til, at jeg kan stå ved det der. Det går ikke. Vi skal ikke besserwisse på folks seksualitet, det er fuldstændig upassende, siger han til netmediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeppe Hedaa ønsker en mere bred betegnelse for familiebegrebet, end man hidtil har opereret med i Kristendemokraterne.

- Om det er to af samme køn eller en enlig mand eller kvinde - vi er indforståede med, at man selv definerer sin familiestruktur, siger han til Altinget.

Ved Kristendemokraternes årsmøde til oktober skal medlemmerne stemme om et nyt principprogram.

Jeppe Hedaa varslede allerede i midten af marts, da han blev valgt til ny formand, at partiets principprogram skal "skiftes ud".

Blandt andet skal Kristendemokraterne være Danmarks grønneste parti, mener han.

Artiklen fortsætter under annoncen

58-årige Jeppe Hedaa er tidligere mangeårig direktør i it-konsulenthuset 7N. Han er desuden formand for menighedsrådet for Københavns Domkirke og tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne.

Jeppe Hedaa har tidligere fortalt, at han personligt er "fuldstændig på linje med partiet", når det gælder spørgsmålet om abort.

- Partiets politik er at støtte op om den lovgivning, vi har i dag i Danmark. Det vil sige de 12 uger. Og så er vores politik - sådan helt fundamentalt og rent filosofisk - at kvindens ve og vel altid skal trumfe fosterets, sagde han i marts.

Kristendemokraternes tidligere formand Marianne Karlsmose kom under valgkampen i mediernes søgelys, da der blev lækket interne mails om, at hun ikke var tilhænger af fri abort trods partiets politik.

/ritzau/