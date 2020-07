Kendte kulturpersonligheder advarer: Det frie ord begrænses

Salman Rushdie, Margaret Atwood og 150 andre internationale forfattere, akademikere og offentlige personer gør i et åbent brev op med en voksende intolerant tendens til at udskamme og boykotte folk for deres holdninger

Pladsen til uenighed i det offentlige rum og særligt på universiteter bliver i stigende grad begrænset. Folk bliver udskammet, boykottet og presset til at forlade deres poster på grund af deres holdninger. Sådan lyder det fra 152 fremtrædende forfattere, akademikere og andre offentlige personligheder, der i et åbent brev i det amerikanske månedsmagasin Harper’s Magazine tager afstand fra tendensen, der ifølge underskriverne begrænser det frie ord og den frie tanke.

Det åbne brev handler om, hvad underskriverne kalder et ”intolerant klima”.

”Den frie udveksling af information og tanker, hjerteblodet i et liberalt samfund, bliver dagligt mere begrænset. Der er en intolerance over for modsatrettede holdninger, et modelune med offentlig udskamning og udstødelse, og en tendens til at reducere komplekse spørgsmål til ét blændende moralsk absolut,” hedder det i brevet, som blandt andre er underskrevet af sværvægtere som den canadiske forfatter Margaret Atwood, den indiskfødte ”De sataniske vers”-forfatter, Salman Rushdie, den britiske Harry Potter-forfatter, J.K. Rowling, den russiske skakstormester og menneskerettighedsaktivist Garry Kasparov, den amerikanske forfatter og feministiske aktivist Gloria Steinem og den amerikanske statskundskabsprofessor Francis Fukuyama samt forfatter og psykologiprofessor Steven Pinker fra Harvard University.

Sidstnævnte har selv været offer for den såkaldte ”cancel culture”, hvor folk offentligt udskammes for deres holdninger. Således har over 500 akademikere skrevet under på et krav om, at den canadisk-amerikanske professor skal fratages rollen som ”fellow” ved det amerikanske sprogvidenskabelige samfund, The Linguistics Society of America, med det argument, at han afviser og underspiller racistisk vold.

”Det er totalt latterligt. Det er orwell’sk og afslører et tankesæt, hvor der skal være total konformitet og enighed,” siger han til den britiske avis The Times.

Som forventet har det åbne brev sat gang i en voldsom debat.

”Mange af underskriverne af det åbne brev i Harper’s har selv tidligere opført sig på måder, som afspejler den censurerende mentalitet, som de fordømmer her,” lyder kritikken fra journalist og forfatter Glenn Greenwald på Twitter.

Andre kulturpersonligheder som den unge afroamerikanske forfatter Kaitlyn Greenidge fik ifølge avisen The Guardian tilsendt brevet – men valgte ikke at skrive under.

”Jeg abonnerer ikke på bekymringerne i dette brev, og jeg mener ikke, at det er en reel trussel,” siger hun.

Hendes søster, historikeren Kerri Greenidge, var på den oprindelige liste af underskrivere, men har bedt om at få sit navn fjernet igen.

J.K. Rowling er blevet fremhævet som et eksempel på, at der er et generationsproblem, fordi hun er endt i et åbent skænderi om kvinders og transpersoners rettigheder med nogle af de unge hovedrolleindehavere i Harry Potter-filmene.

Men generationsskellet afvises af initiativtageren til det åbne brev, som er den 38-årige amerikanske forfatter Thomas Chatterton Williams, der med afsæt i sin egen baggrund som søn af en sort far og hvid mor skriver om race.

”Vi er ikke bare en gruppe af ældre hvide mænd, der sidder og skriver dette brev. Her er rigeligt med sorte tænkere, muslimske tænkere, jødiske tænkere, folk som er trans- og homoseksuelle, ældre og unge, højreorienterede og venstreorienterede. Vi tror på værdier, som er vidt udbredte og delte, og vi ønsker, at gruppen afspejler det,” siger han til avisen New York Times.