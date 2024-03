Kennedy har valgt kvinde som vicepræsidentkandidat

Den uafhængige amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. har valgt Californien-advokaten Nicole Shanahan som sin vicepræsidentkandidat.

Shanahan er advokat og entreprenør, og hun bringer potentielt mange penge ind i Kennedys valgkamp samt gode forbindelser til dele af erhvervslivet og til netværk af aborttilhængere.

Hun er leder af den private Bia-Echo Fond, som investerer i at hjælpe ældre kvinder, der ønsker at føde børn, og som kæmper for reformer af straffeloven og miljølovgivningen.

Den 70-årige Kennedy er fra en af USA's mest berømte politiske familier. Han er tidligere præsident John F. Kennedys nevø, og han er søn af USA's tidligere justitsminister Robert F. Kennedy.

Der var ifølge The Wall Street Journal mange spekulationer om, at Kennedy ville vælge fodboldstjernen Aaron Rodgers, men han valgte i stedet den mindre kendte Shanahan.

/ritzau/Reuters