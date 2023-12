McCarthy siger farvel til Repræsentanternes Hus efter kaotisk år

Den amerikanske politiker og mangeårig republikaner Kevin McCarthy, der tidligere var formand for Repræsentanternes Hus, forlader Kongressen med udgangen af 2023.

Det fortæller han i den amerikanske avis The Wall Street Journal.

- Jeg har besluttet at forlade Huset med årets udgang for at tjene Amerika på nye måder, skriver McCarthy i et indlæg.

Kevin McCarthy blev væltet som formand for Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre - ved en afstemning 3. oktober.

Han blev væltet af højrefløjen i sit eget parti.

Herefter blev republikaneren Mike Johnson valgt som ny formand.

McCarthy, der er 58 år, blev første gang valgt ind i Kongressen i 2007. Han bebuder, at han vil fortsætte med at arbejde for den republikanske sag - også selv om det ikke bliver i Kongressen.

- Det Republikanske Parti vokser hver dag, og jeg forpligter mig til at låne ud af min erfaring for at støtte den næste generation af ledere, skriver McCarthy.

McCarthy nåede blot at være formand for Repræsentanternes Hus i ni måneder. Inden han blev endeligt valgt, skulle han igennem 15 afstemninger.

Det var McCarthys republikanske partifælle Matt Gaetz, der fremsatte et forslag om at fjerne den 58-årige politiker fra formandsposten.

Gaetz og andre medlemmer af Det Republikanske Partis højrefløj var utilfredse med McCarty, fordi han tidligere på efteråret havde indgået en aftale med Demokraterne om et midlertidigt budget.

Det er ikke den eneste gang, McCarthy er kommet på kant med højrefløjen i sit eget parti. Det skete også, da han sagde offentligt, at partifællen Donald Trump bar skylden for stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Den udmelding kom han med få dage efter stormløbet for så senere at trække synspunktet tilbage og udtrykke sin støtte til den tidligere præsident.

Da McCarthy blev væltet som formand i Repræsentanternes Hus, stemte 216 for at fjerne ham. 210 stemte for at lade ham blive.

Det er hverken sket før eller siden i USA's historie, at et flertal i Repræsentanternes Hus har trukket tæppet væk under den siddende formand på den måde ved en afstemning.

Der er kun to gange tidligere blevet fremsat forslag om at stemme om formandens skæbne i Repræsentanternes Hus. Det skete i 1910 og 2015.

Inden McCarthy var det demokraten Nancy Pelosi, som var formand for Repræsentanternes Hus.

/ritzau/