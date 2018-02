Uhensigtsmæssig komposition af idéhistorikeren Lise Søelund

Søren Kierkegaard blev konfirmeret af J.P. Mynster, og man kan da kun være enig med idéhistorikeren Lise Søelund, når hun i sin bog ”År for år med Kierkegaard. Søren Kierkegaards filosofi og biografi i udblik, indblik og tilbageblik”, bemærker, at han næppe ved den lejlighed forudså kritikken, som han sent i sit liv skulle rette mod Mynster i dennes påståede egenskab af sandhedsvidne.