Kilometerlang kø ved Westminster Hall er lukket

Der er nu stoppet for tilgang til køen for alle dem, som vil se dronning Elizabeths kiste i Westminster Hall.

I London er den kilometerlange kø med mange tusinde mennesker, som vil se dronning Elizabeths kiste i Westminster Hall, nu lukket, oplyser den britiske regering sent søndag eftermiddag.

Regeringen varslede allerede lørdag, at køen næsten havde nået sin fulde kapacitet, og folk blev derfor frarådet at tage til det centrale London for at deltage i begivenheden.

Ifølge det britiske medie BBC var køen mindst otte kilometer lang lørdag og strakte sig fra Westminster Hall langs Themsen og hele vejen til Southwark Park i det sydøstlige London.

Dronningens kiste kommer til at stå i Westminster Hall i parlamentsbygningerne frem til mandag klokken 06.30 lokal tid.

Statsbegravelsen af dronningen, der nåede at sidde på tronen i 70 år, inden hun den 8. september døde i en alder af 96 år, finder sted mandag.

10.000 betjente kommer til at være på gaden mandag, hvor det også forventes af hundredtusindvis af sørgende borgere vil være at finde i Londons gader.

/ritzau/Reuters