Kim Larsen var og er en dansk drøm

En af de største musikere inden for dansk populærkultur er gået bort. Kim Larsen, der blev 72 år, skrev sig ind i den danske folkesjæl, i skoler og i sognegårde

Knæk skal der til, skal livet gro, har en kendt dansk præst og sjælesørger sagt. Den danske musiker Kim Larsen fik tidligt i karrieren et stort knæk. Drømmen om at få masser af international succes i USA blev til et ensomt og opslidende mareridt. Og Larsen vendte slukøret og udbrændt hjem igen til det lille Danmark.

I stedet for at gå i hundene fandt han imidlertid nye kræfter i sig selv og i nye samarbejder, som i 1984 førte til filmen og albummet "Midt om natten", som stadig er Danmarks mest solgte med over 650.000 eksemplarer.

"Når nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat," synger Kim Larsen i en af de mest udbredte sange netop fra dette projekt, som fik livet og musikken og kreativiteten til at gro eksplosivt for Larsen.

Få år senere i 1986 udkom "Forklædt som voksen", der er det andet mest solgt album i Danmark, kun overgået altså af Larsen selv. Det var her, Kim Larsen i en sang på kun ét vers fik indrammet både sin egen skæbne og den danske eksistens: "Om lidt bli'r her stille, om lidt er det forbi. Fik du set det, du ville, fik du hørt din melodi," spurgte og sang han. Og det hele virkede og virker så trist, lige indtil den allersidste sætning skaber en ny åbning: "Om lidt, om lidt er vi borte, vi ses måske igen."

Ses igen. Måske. Ved ikke. Hvad tænker du selv? Kim Larsen lader sit publikum tænke med selv.

Han har sagt om sig selv, at han voksede op i grundtvigiansk miljø, men han blev aldrig forkyndende i sin musik. Han iagttog, han spurgte, han udstillede paradokser, han brugte sine egne kriser til noget kreativt, han var en kunstner på sin egen måde og på sin samtids præmisser, på én gang vemodigt og håbefuldt, knækket og livskraftigt.

Som i sangen om de smukke unge mennesker fra 1988, hvor han skildrer overgangen fra barn til voksen så fint, at utallige konfirmationsselskaber og skoleafslutninger siden har måttet lægge øre til netop tekst.

"Hvad det er de vil med livet, det kan kun de selv forstå. La, la, la," lyder Larsen lakoniske iagttagelse. Og var det blevet ved det, ville han nok aldrig være blevet så elsket. Men nej, han fortsætter med et smil: "Åh, de smukke unge mennesker, gid de længe leve må." Dermed er hvert et forældre- og lærerhjerte jo solgt.

At livet et svært og uden svar, men at vi alligevel håber alt det bedste for hinanden. At det hele slutter, men at vi alligevel kan drømme om at ses igen. At "kanonerne spiller første violin" og folk kriges og slås, men at der alligevel er "sygeplejersker på seksten år, der tilser soldaternes sår." At vi har både "grædt og lidt og skændtes tit," men alligevel finder sammen om kærligheden. Det er Kim Larsens populære og dybt eksistentielle univers i en nøddeskal.

Bevægelsen fra det negative hen mod det positive går som en rød tråd lige fra landets mest kendte sang "Kvinde min" fra de helt unge dage med bandet Gasolin til nogle af de mere ukendte dele af karrierens produktion som sangen "Marianne" fra 2003.

I sangen om Marianne er Kim Larsen måske mere religiøs end nogen andre steder. "Marianne skriver Bibelen, så mange mystiske ord, som hun ikke forstår," synger Kim Larsen, igen først spørgende, gådefuldt, afslørende. Men så kommer håbet tilbage: "Men de ord, som hun modtog fra himmelen, de står skrevet med blæk, og for evigt de består."

Hvem er Marianne? Jomfru Maria? En dansk teenager, der har prøvet både at blive svigtet, voldtaget og mobbet for så alligevel at finde sin egen vej frem i livet? En mytefigur, som Kim Larsen leger med? Svaret blæser i vinden og i musikken. Sådan som det gør for så mange andre store skjalde.

Selv når Fanden bliver gammel, går han i kloster, er det blevet sagt. Kim Larsen begyndte som en absolut rockstjerne. Han udviklede sig til en samlende pop-figur. Og på sine ældre dage vendte han sig mere og mere mod den danske sang. Også i sine koncerter, hvor manden med guitaren og stemmen og melodierne og humøret stod centralt.

"Det er i dag et vejr et solskinsvejr" har via Kim Larsen koncerter og indspilninger fået en helt ny slutning. Efter Kim Larsen synger folk bare ikke det, der står i noderne længere. Hverken i sognegårdene eller i skolerne.

Hver gang Larsen var gået lidt i glemmebogen, så vendte han tilbage. På en af de sidste sanseløse septemberdage i 2018 ville kroppen bare ikke mere. Kræften knækkede Kim. Men hans værk, hans tekster, hans melodier vil nu gro påny og vil bestå i langt, langt mere end de få øjeblikke, som de fleste andre pop-indslag kan bære.

Kim Larsen fik aldrig oplevet eller opfyldt sin amerikanske drøm. Men hans liv og skæbne med både op- og nedture er og bliver en dansk drøm, et præstation, der allerede har skrevet sin ind i Højskolesangbogen og måske en dag også kan ses i Den Danske Salmebog i et afsnit om begravelses-salmer.

Måske.