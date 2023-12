Kina vil være brobygger i forhandlinger om fossil udfasning

Kina vil have en brobyggende rolle i spørgsmålet om udfasning af fossile brændstoffer på klimatopmødet COP28 i Dubai.

- Nogle lande er stærkt imod at udfase eller endda nedfase fossile brændstoffer, og andre lande har stærkt argumenteret for at blive helt fri af alle fossile brændstoffer, siger Kinas særlige klimaudsending Xie Zhenhua på et pressemøde.

- Der må være en mellemvej, og Kina taler med alle parter om at finde en brobyggende løsning.

En afgørende dagsorden på COP28 er, hvorvidt fossile brændstoffer skal udfases eller nedfases. Om de skal helt væk, eller om verden bare kan blive enige om, at der skal være færre af dem.

Her dissekeres de helt konkrete formuleringer.

Xie Zhenhua bekender ikke, hvilke formuleringer eller præcise standpunkter, Kina vil acceptere eller promovere.

Men han lægger vægt på, at alle lande skal kunne blive enige om aftalen.

- Kina er i tæt kommunikation med store lande og store forhandlingsgrupper, og vi vil gerne stemme sammen om at finde et sprog, der peger i retning af yderligere indsatser, og som også reflekterer inklusion og som er acceptabelt for alle parter, siger Xie Zhenhua.

Der skal indgås kompromisser, for at en aftale kan blive en realitet.

Og der er allerede sket fremskridt, siger han.

- Måske bliver det ikke 100 procent tilfredsstillende for nogle, men det skal være acceptabelt for alle, siger han.

