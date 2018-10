Kinas præsident indvier megabro til Hongkong

55 kilometer lang kinesisk bro med snoet vejbro og en undervandstunnel går til Hongkong og kasinoerne i Macau.

Kinas præsident, Xi Jinping, indviede tirsdag officielt verdens længste havbro, der forbinder Hongkong, Macau og Kinas fastland på et tidspunkt, hvor Kina strammer grebet om de delvist autonome områder.

Den 55 kilometer lang bro, der både består af en snoet vejbro og en undervandstunnel, forbinder Hongkong med den sydlige storby Zhuhai og casino-enklaven Macau.

Danske ingeniører fra rådgivningsvirksomheden Cowi har bidraget til broens tunnelelementer.

- Jeg erklærer hermed Hongkong-Zhuhai-Macau broen for officielt åbnet, erklærede Xi ved en ceremoni, hvor digitalt fyrværkeri eksploderede på en skærm bag ham.

Tilhængere af broen har promoveret den som sjælden ingeniørkunst, der vil forstærke økonomien i et stort område i kraft af nedsatte rejsetider. Men i Hongkong er der også frygt for, at broen vil forstærke integrationen af territoriet, hvilket vil medføre stadigt mindre frihed.

Broen er det andet store infrastrukturprojekt, som knytter Hongkong tættere til fastlandet. Også en højhastighedstogbane er blevet åbnet mellem Hongkong og fastlandet.

Byggeriet af broen blev indledt for næsten 10 år siden. Det er blevet forsinket adskillige gange - blandt andet på grund af budgetoverskridelser, korruptionsanklager og arbejdsulykker, som har kostet mindst 18 arbejdere livet. Prisen på byggeriet er blevet opgivet til omkring 14,4 milliarder dollar (93,5 milliarder kroner).

Hongkongs indbyggere kan kun få tilladelse til at krydse broen i bil, hvis de ansøger specielt om det. Og der vil kun blive givet tilladelser til folk i særlige stillinger. De fleste må tage tog eller busser.

Flere medier i Hongkong rapporterer, at buschauffører på strækningen vil blive udsat for en særlig kameraovervågning, som slår alarm, hvis en chauffør gaber mere end tre gange på 20 sekunder.

/ritzau/AFP