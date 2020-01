Kinesisk avis kritiserer Jyllands-Posten for satiretegning

Den kinesiske avis China Daily kritiserer Jyllands-Posten for tegning i leder. Men det danske folk får ros.

I en leder i den kinesiske avis China Daily bliver der rettet skarp kritik af Jyllands-Postens satiretegning af det kinesiske flag, hvor de fem gule stjerner er skiftet ud med fem gule coronavirusser.

Det er især manden bag tegningen, Niels Bo Bojesen, der får kritik.

- Den danske befolkning er god, og tegningen repræsenterer ikke deres holdning. Imidlertid står satiretegningen for tegnerens holdning og viser hans overfladiskhed, står der i lederen i lederen.

- Vi stoler på det danske folks moral, og vi er sikre på, at satiretegningen aldrig vil modtage nogen støtte i dette land. Ud over protester og bebrejdelser fra Kina vil satiretegningen kun høste bebrejdelse fra samvittighedsfulde folk i Danmark.

Tegningen blev bragt i Jyllands-Posten mandag, og det er via den kinesiske ambassade i Danmark, at Kina har krævet en undskyldning for tegningen.

Den kommer ikke, har JP's chefredaktør, Jacob Nybroe, fastslået.

En lang række danske politikere har tirsdag udtrykt, at de ikke mener, at Jyllands-Posten skal undskylde for satiretegningen.

/ritzau/